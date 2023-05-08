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В Урванском районе живет ветеран ВОВ Иван Руднев

В Урванском районе живет ветеран ВОВ Иван Руднев

08.05.2023 | 18:47
В преддверии 9-го Мая по всей стране поздравляют Героев эпохальной битвы с фашизмом. Тех, кто сражался на передовой и трудился в тылу. Житель Нарткалы Иван Руднев служил в подразделении, которое доставляло на фронт спецтехнику. Трудно поверить, но ветерану сто четыре года! Память у него прекрасная, настрой боевой… Именно преданность своей земле, говорит ветеран Иван Руднев, принесла советскому народу победу над фашистскими оккупантами. Родился он в Саратовской области в 1918-м. В 20 лет окончил автомобильные курсы. В годы Великой Отечественной служил в полку, который занимался снабжением фронта спецтехникой. Несмотря на 104-летний возраст, те времена помнит отчетливо. Как и людей из далекого прошлого. Подруга жизни – супруга, с которой они вместе прожили 70 лет… В Нарткалу попал уже в мирное время. Решил остаться. Работал на консервном заводе. Руководил автошколой ДОСААФ. Иван Руднев поделился секретом долголетия: не пить спиртого, не курить, заниматься спортом, а самое главное – хранить добро в своей душе.   https://t.me/vestikbr
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