В Урванском районе задержали фальшивомонетчика





В Урванском районе задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении фальшивых денег. Это 24-летний житель села Черная Речка, сообщили в республиканском МВД. По данным правоохранителей, 14 мая он расплатился в продуктовом магазине Нарткалы пятисотрублевой банкнотой. Продавец обратила внимание на сомнительную купюру и заявила об этом в полицию. Исследования экспертов подтвердили: деньги не настоящие. Следователи разыскали подозреваемого. В доме молодого человека оперативники обнаружили цветной лазерный принтер, краски и копию денежной купюры достоинством 500 рублей. Такую же нашли в легковой машине жителя Черной Речки. Мужчина рассказал, что к моменту задержания успел сбыть пять фальшивок. Сейчас он под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело. Наказание возможно в том числе в виде лишения свободы на срок до восьми лет.