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В Урванском районе вспоминали поэта Амирхана Хавпачева

В Урванском районе вспоминали поэта Амирхана Хавпачева

03.10.2022 | 17:47
Центральный стадион Кахуна. На площадке – родовые подворья жителей села. Самое первое – дома Хавпачевых. Представители рода с радушием встречают многочисленных гостей, которые приехали вспомнить знаменитого поэта. Накануне во второй кахунской школе имени Амирхана Хавпачева, прошла научная конференция, где рассказывали о наследии, оставленном знатоком кабардинского фольклора будущим поколениям. Об этом же говорили и на празднике. Амирхан Хавпачев умер в 1972 году. Ему было за 90. Аксакалы села рассказывают, открытый, радушный, он всегда приходил на помощь. По воспоминаниям современников, талантливый народный певец и сказитель кабардинского фольклора - джегуако Амирхан Хавпчаев очень любил подобные массовые мероприятия - именно в них он находил вдохновение, черпал материал для своих поэтических произведений. Он сочинял хохи, стихи, песни. Амирхан видел и знал народную жизнь очень хорошо, так как сам был её частью. Собравшиеся отметили, благодаря таким встречам люди лучше узнают друг друга, становятся ближе. Это и есть духовное родство, которое так берегли предыдущие поколения, и которое так важно передать потомкам. В родовых подворьях колоритно выделялись уголки со старинной одеждой, предметами быта. Для детей организовали спортивные развлечения. Дети перетягивали канат, участвовали в старинной адыгской игре Руководил процессом правнук Хавпачева – тоже Амирхан – известный в республике исполнитель старинных песен и сказаний. В этот день провели и скачки. Их также посвятили знаменитому джегуако. Амирхан Хавпачев очень любил лошадей. Общий призовой фонд конных испытаний передали в помощь мобилизованным из Кахуна, которые отправились на службу в вооруженные силы.   https://t.me/vestikbr
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