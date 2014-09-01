В Урванском районе ускоренными темпами развивают рыбоводство





Рыбоводство является очень перспективным направлением агропромышленного комплекса, отмечают сторонники развития аквакультуры в России. Об этом говорит и заметно возросший в последнее время интерес инвесторов к этой отрасли. В Кабардино-Балкарии также взят курс на реализацию проектов рентабельного производства-промышленного рыбоводства, в число которых входит и рыбозавод в Герменчике. По данным Минсельхоза, рентабельность таких предприятий в Кабардино-Балкарии – на уровне 200-300 процентов, а потому рыбоводство переживает сейчас небывалый бум. В республике наблюдается возросшая активность малого агробизнеса в развитии аквакультуры, фермеры республики стремятся с максимальным экономическим эффектом использовать все возможности для роста товарного рыбоводства. Имеющийся водный фонд площадью около 10 тысяч гектаров и существующий комплекс технологий – залог успеха в этом направлении, уверяют специалисты.