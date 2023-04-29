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В Урванском районе стартовал всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и литературы»

В Урванском районе стартовал всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и литературы»

29.04.2023 | 10:28
Торжественное открытие провели в Нарткале в Доме культуры. В региональном этапе участвуют 11 педагогов из разных муниципалитетов. Конкурсные испытания пройдут до середины мая, а после участники будут готовиться к финалу. И в конце сентября состоится очный тур. Состязание «Лучший учитель родного языка и литературы» проходит в Кабардино-Балкарии второй раз. В 2023-м его приурочили к Году педагога и наставника… И в тот же день подвели итоги фестиваля «Родной язык – душа моя, мой мир» за прошлый год. В Кабардино-Балкарии он проходит больше 20 лет. Труд лучших учителей по итогам фестиваля отметили грамотами и благодарственными письмами. На сцене выступали юные артисты из разных районов. Пели, исполняли зажигательные национальные танцы…   https://t.me/vestikbr
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