Чтобы проявить мастерство управления летательными аппаратами и конструкторские таланты… В Урванском районе стартовал первый этап Кубка России по авиамодельному спорту, памяти Залимгери Налоева и Первенство России среди юниоров до 19-ти лет.
Энтузиазму участников первого этапа Кубка России по авиамодельному спорту памяти Залимгери Налоева не помешал даже проливной дождь. К победе стремился каждый. Мухаммат Ульбашев выступает за Кабардино-Балкарию и уже завоевал бронзу в соревнованиях по моделям-планерам. Техническим видом творчества юноша увлекается с 12 лет. Сейчас борется за то, чтобы попасть в сборную России.
Перед запуском участники проводят тщательную подготовку: проверяют работоспособность двигателя модели, регулируют углы киля и стабилизатора. Температуру и давление воздуха определяют электронные датчики на специальных удочках. Их устанавливают перед началом соревнований. По этим показателям участники определяют термический поток – теплый восходящий воздух и просчитывают, как именно нужно запустить модель, чтобы она летела дольше.
Альберт Банин приехал из Казахстана. Участвует в соревнованиях больше полувека. Свою модель для стартов строил год. Признается: самое сложное – настроить летательный аппарат под разные погодные условия. Увлечение Альберта вдохновило и его супругу. Татьяна не только помогает мужу создавать авиамодели, но и с прошлого года сама участвует в соревнованиях.
В этот день состязались резиномоторные модели. За запуском летательных аппаратов строго следили судьи. Каждая секунда в воздухе –один балл. В течение дня провели 7 туров. После результаты суммировали и определяли победителей и призеров.
В этот раз соревнования в Кабардино-Балкарии объединили спортсменов из 26 регионов страны, а также из Казахстана, Армении и Узбекистана. Всего участников – более 130. О том, что Россию в скором времени допустят до участия во всех международных спортивных соревнованиях, надеются и авиамоделисты из других стран.
Артур Худоян приезжает из Армении в Кабардино-Балкарию на соревнования уже 10 лет. Авиамоделированием занимается с 3-го класса. Анатолий Рыбченков из Ростовской области этим видом спорта увлекается 55 лет. Соперниками участники состязаний себя не считают. Скорее единомышленниками.
По традиции первый этап Кубка России по авиамодельному спорту памяти Залимгери Налоева провели одновременно с Первенством: чтобы опыт старших могли увидеть и перенять юные любители авиации. Артуру Темесову – 11. В турнире участвует второй год.
