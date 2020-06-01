В Урванском районе ремонтируют детские школы искусств

В Урванском районе Кабардино-Балкарии ремонтируют детские школы искусств. Работы ведутся по программе «Модернизация региональных и муниципальных ДШИ на 2020 год».

Музыкальная школа и Детская школа искусств «Радуга» в Нарткале практически ровесники – каждой порядка 60 лет. В зданиях начали капитальное восстановление. За больше чем полвека ремонт здесь был лишь косметический.

По словам представителя подрядной строительной организации Беслана Макоева, ремонт ведется капитальный. Сейчас в зданиях сносят старые межкомнатные перегородки, которые не обеспечивали звукоизоляцию, затем предстоит замена крыши, полового покрытия, водопроводных труб и системы отопления.

В Кабардино-Балкарии – около 30 муниципальных детских школ искусств, в которых обучаются больше 9 000 детей и подростков. В течение трех лет на их модернизацию направят около 350 млн. рублей. Свыше 250 млн. миллионов предусмотрено на год нынешний. Также продолжат укреплять материально-техническую базу учебных заведений: три из них оснастят комплектами музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.