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В Урванском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Махачкала-Ростов» и Камаза-манипулятора

В Урванском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Махачкала-Ростов» и Камаза-манипулятора

22.07.2023 | 11:56
В 08:07 22.07.2023 года поступило сообщение о том, что на 472 км. ФАД Р-217 в Урванском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса «Махачкала-Ростов» и Камаза-манипулятора. В результате ДТП по предварительной информации 12 человек пострадали, которые доставлены в РКБ г.Нальчик, погибших нет. С пострадавшими работают психологи ГУ МЧС России по КБР. Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и ГУ МЧС России по КБР в количестве 11 человек и 3 единицы техники. Движение на данном участке автодороги организовано в реверсивном режиме. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция МВД по КБР и Главное управление МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на дорогах.
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