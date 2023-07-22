В Урванском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Махачкала-Ростов» и Камаза-манипулятора

В 08:07 22.07.2023 года поступило сообщение о том, что на 472 км. ФАД Р-217 в Урванском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса «Махачкала-Ростов» и Камаза-манипулятора. В результате ДТП по предварительной информации 12 человек пострадали, которые доставлены в РКБ г.Нальчик, погибших нет. С пострадавшими работают психологи ГУ МЧС России по КБР. Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и ГУ МЧС России по КБР в количестве 11 человек и 3 единицы техники. Движение на данном участке автодороги организовано в реверсивном режиме. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция МВД по КБР и Главное управление МЧС России по КБР рекомендует быть предельно внимательными на дорогах.