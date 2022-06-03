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В Урванском районе приняли в эксплуатацию обновлённый участок дороги

В Урванском районе приняли в эксплуатацию обновлённый участок дороги

03.06.2022 | 16:41
Последние штрихи… Строители закрепляют дорожные знаки на светофорных столбах. К слову, прямо над ними установлены солнечные батареи, благодаря которым лампы работают без подключения к электросети. Существенная экономия средств, говорят в Минтрансе. Здесь же специалисты ведомства изучают параметры трассы. Ширина – восемь метров, новый слой асфальтобетона – пять сантиметров. Основные условия контракта подрядчики выполнили. Работать начали с середины апреля. Трудились по целевой программе содействия развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Участок – почти восемь километров, начинается с выезда из Адиюха и упирается в трассу «Нарткала-Урвань-Рыбопитомник». Помимо замены полотна, подрядчики привели в порядок обочины, нанесли разметку… И все это на три месяца раньше срока. Дорога – одна из четырех, которые отремонтируют в Урванском районе в этом году. Она соединяет райцентр со столицей республики и испытывает повышенную нагрузку. За сутки здесь проезжают примерно 12 тысяч автомобилей.
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