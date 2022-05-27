В Урванском районе приняли в эксплуатацию обновленные участки трасс

Совсем недавно по ул.Куашева в Старом Череке было сложно проехать. Ремонтные работы по направлению к Котляревской начались в марте. Восстановили чуть больше четырех километров дороги. Здесь же разместили новые предупредительные знаки и реконструировали пешеходную зону. Восстановленный участок осмотрела приемная комиссия из представителей Управления дорожного хозяйства и местной власти. Отметили высокое качество работ. Довольны и селяне. Лялюся Хагажеева живет в Старом Череке больше 30 лет. Говорит, улицу ремонтировали и раньше, но в не таких масштабах. На участке дороги на въезде в Кахун с начала марта отремонтировали три километра полотна, расставили знаки, нанесли разметку. Сотрудники Управления дорожного хозяйства говорят: восстановительные работы – это своего рода профилактика: затраты меньше, чем при капитальном ремонте, а срок службы трасс продлевается. Трассы в Урванском районе восстановили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Гарантийный срок – пять лет. В профильном управлении добавили: до конца этого года предстоит обновить еще 25 участков во всех районах республики. Запланирован как ремонт капитальный, когда полностью меняют покрытие, так и восстановительные работы.