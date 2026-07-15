В Урванском районе завершают ремонт ключевой дороги

В Урванском районе почти на 95% завершили ремонт важного дорожного участка. Он соединяет сёла Псыгансу и Старый Черек. Работы на этом отрезке трассы «Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу» стартовали в марте. За это время на участке протяженностью более пяти километров обустроили тротуары, установили бордюры, заасфальтировали съезды к частным домам и перекрестки. Для безопасности пешеходов смонтировали ограждения. В ближайшее время здесь нанесут дорожную разметку и установят барьеры. Обновление отрезка между селами стало заключительным этапом масштабного ремонта всей магистрали. После сдачи объекта трасса будет полностью соответствовать современным нормативным стандартам.