Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Урванском районе завершают ремонт ключевой дороги

В Урванском районе завершают ремонт ключевой дороги

15.07.2026 | 13:20
В Урванском районе почти на 95% завершили ремонт важного дорожного участка. Он соединяет сёла Псыгансу и Старый Черек. Работы на этом отрезке трассы «Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу» стартовали в марте. За это время на участке протяженностью более пяти километров обустроили тротуары, установили бордюры, заасфальтировали съезды к частным домам и перекрестки. Для безопасности пешеходов смонтировали ограждения. В ближайшее время здесь нанесут дорожную разметку и установят барьеры. Обновление отрезка между селами стало заключительным этапом масштабного ремонта всей магистрали. После сдачи объекта трасса будет полностью соответствовать современным нормативным стандартам.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных