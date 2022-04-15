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В Урванском районе отремонтируют четыре трассы

В Урванском районе отремонтируют четыре трассы

15.04.2022 | 15:55
В Урванском районе в нынешнем году отремонтируют четыре трассы. Это часть реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».  Одна из них расположена в Старом Череке. Проходит по ул.Куашева. Здесь обновят полотно на отрезке протяженностью четыре километра. К работам приступили в марте. Сейчас строители укладывают верхний слой асфальта. Срок завершения проекта – август этого года. Но трудятся здесь с опережением, а потому сдать объект в эксплуатацию планируют в середине лета. При этом качество работ регулярно проверяют надзорные службы. Взятый образец отправят в лабораторию и изучат, насколько он соответствует нормативам. Специалисты уверяют, что используемый сегодня асфальтобетон особо устойчив к механическим повреждениям и перепадам температуры.
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