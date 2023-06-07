В Урванском районе организовали турнир по спортивным нардам

Нарды официально стали видом спорта в России в апреле прошлого года. Республиканскую федерацию зарегистрировали месяц назад, но в Кабардино-Балкарии уже провели турнир, на который съехались игроки из разных концов страны.
История нардов началась несколько тысяч лет назад. Их родиной считается Древняя Персия. Говорят, это был интеллектуальный ответ индийским шахматам... Играют двое за специальной доской. Они попеременно бросают кости и передвигают шашки в соответствии с выпавшими очками. Проходят полный круг и убирают их за доску. Сделать это нужно быстрее соперника. С древних времен нарды считаются национальной игрой и у народов Кавказа.
А вот Марьяна Балкарова и Асият Зихова – уже за игровой доской – на турнире в селе Кахун. Марьяна на соревнованиях по нардам впервые.
В итоге Марьяна стала второй в женской категории. На третьей позиции Галимат Унежева. Ну а победу праздновала Асият Зихова. Среди мужчин лидером оказался Арсен Цримов. Марат Жуев и Ратмир Шугушхев завоевали соответственно «серебро» и «бронзу». В профильной федерации рассчитывают, что нарды займут достойное место среди игровых видов спорта.
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