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В Урванском районе капитально ремонтируют сразу несколько школ

В Урванском районе капитально ремонтируют сразу несколько школ

14.09.2022 | 15:58
Речь идет о двух образовательных учреждениях в Нарткале и Урвани. Объекты попали в государственную программу развития образования в Кабардино-Балкарии. Строители проводят полную реконструкцию помещений. Учебный процесс останавливать не пришлось, так как здесь есть отдельные корпуса. На период ремонта в них занимаются все дети. В урванской школе – больше 600 человек, в нарткалинской – свыше тысячи. Работы рассчитаны на два года. Завершить их планируют летом 2023-го. Тогда же в школах приступят к ремонту тех блоков, где сейчас проходят занятия.
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