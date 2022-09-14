В Урванском районе капитально ремонтируют сразу несколько школ

Речь идет о двух образовательных учреждениях в Нарткале и Урвани. Объекты попали в государственную программу развития образования в Кабардино-Балкарии. Строители проводят полную реконструкцию помещений. Учебный процесс останавливать не пришлось, так как здесь есть отдельные корпуса. На период ремонта в них занимаются все дети. В урванской школе – больше 600 человек, в нарткалинской – свыше тысячи. Работы рассчитаны на два года. Завершить их планируют летом 2023-го. Тогда же в школах приступят к ремонту тех блоков, где сейчас проходят занятия.