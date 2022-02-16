В Урванском районе капитально отремонтируют 8 школ

В рамках поручения Главы КБР Казбека Кокова в Нарткале продолжается строительство школы на 500 мест. Новое здание заменит старое 1947 года постройки. Помимо этого в Урванском районе капитально отремонтируют ещё 8 школ. До конца года обновят две школы в Псыгансу и две в селении Кахун, по одной в Чёрной Речке и Старом Череке. В следующем году отремонтируют школы в Нарткале и Урвани. Работы проведут в рамках государственных программ «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и «Комплексное развитие сельских территорий».