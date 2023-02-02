В Урванском районе идет капитальный ремонт двух школ

Открытый букварь, рядом – глобус. На памятнике выгравировано: “Учитель дает знания, которые откроют перед тобой весь мир...” Так встречает учащихся школа в Урвани. В селе это единственное общеобразовательное учреждение. Сюда ежедневно приходят около полутысячи ребят. В одном из корпусов сейчас идет капитальный ремонт – долгожданный.
Восстановительные работы завершают в корпусе 62-го года постройки. В здании частичный ремонт был, и не раз, но основательно его не обновляли. В этом крыле около 30 классов: по полтора десятка кабинетов на каждом из двух этажей.
Переедут в обновленное здание из корпуса, в котором дети занимаются сейчас. Он на четверть века “моложе” основного: построили в конце 80-х. Его ремонт – это второй этап работ, рассчитанных на 22-23-й годы. Коммуникации, окна, двери, крыша, стены – все нуждается в реставрации...
Схожая ситуация и во второй нарткалинской школе. Она – одна из самых крупных в районе: учеников – полторы тысячи. Капремонт здесь тоже рассчитан на два года. В конце весны 22-го подрядчики начали обновлять более старое здание из двух. Оно предназначено для начальных классов. Здесь заменили кровлю, систему отопления, канализацию. Здание обновили полностью – изнутри и снаружи.
В целом в Урванском районе по национальному проекту “Образование” в этом году отремонтируют 11 школ. А в 22-м в муниципалитете удалось полностью обновить пять общеобразовательных учреждений.
К намеченным на этот год планам уже приступают. А в урванской и второй нарткалинской школах работы продолжаются.
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