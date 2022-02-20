home
Главная
>
Новости
>
В Урванском районе до конца года отремонтируют три дома культуры

В Урванском районе до конца года отремонтируют три дома культуры

20.02.2022 | 12:17
В Урванском районе в последние годы уделяется большое внимание обновлению и строительству культурных учреждений. Эта работа стала возможной благодаря поддержке Главы КБР Казбека Кокова. ⠀ В 2019 году был построен новый Дом культуры в Старом Череке. ⠀ В Нарткале в 2020 году обновлены Детская музыкальная школа и Детская школа искусств «Радуга», прошёл ремонт городской библиотеки. В прошлом году капитально отремонтировали ДК в Герменчике. ⠀ До конца 2022 года будут капитально отремонтированы здания Урванского и Кахунского Домов Культуры. Здесь заменят коммуникации, внутреннюю отделку зрительного зала и служебных помещений, отремонтируют фасад. ⠀ Помимо этого, в Нарткале к 100-летию образования КБР обновят районный Дом культуры, где часто проходят культурные и образовательные мероприятия. ⠀ Для небольших населенных пунктов Дом культуры чаще всего является единственным местом, где жители интересно и с пользой могут провести свободное время.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных