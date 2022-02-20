В Урванском районе до конца года отремонтируют три дома культуры

В Урванском районе в последние годы уделяется большое внимание обновлению и строительству культурных учреждений. Эта работа стала возможной благодаря поддержке Главы КБР Казбека Кокова. ⠀ В 2019 году был построен новый Дом культуры в Старом Череке. ⠀ В Нарткале в 2020 году обновлены Детская музыкальная школа и Детская школа искусств «Радуга», прошёл ремонт городской библиотеки. В прошлом году капитально отремонтировали ДК в Герменчике. ⠀ До конца 2022 года будут капитально отремонтированы здания Урванского и Кахунского Домов Культуры. Здесь заменят коммуникации, внутреннюю отделку зрительного зала и служебных помещений, отремонтируют фасад. ⠀ Помимо этого, в Нарткале к 100-летию образования КБР обновят районный Дом культуры, где часто проходят культурные и образовательные мероприятия. ⠀ Для небольших населенных пунктов Дом культуры чаще всего является единственным местом, где жители интересно и с пользой могут провести свободное время.