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В Урвани завершается капитальный ремонт культурного центра “Нур-ет”

В Урвани завершается капитальный ремонт культурного центра “Нур-ет”

11.11.2022 | 15:45
Обновили фасад и кровлю, благоустроили территорию… В Урвани завершается капитальный ремонт культурного центра “Нур-ет”. Построили его в 70-х годах. Это единственный досуговый центр в селе. На занятия сюда ходят около 200 детей. Они посещают кружки театрального мастерства, национальных и современных танцев, вокала и дизайна... Капитальный ремонт провели впервые и обновили здание почти полностью, в частности заменили систему отопления и водопровод, установили пожарную сигнализацию и камеры видеонаблюдения. В зрительном зале увеличили сцену и заменили кресла. В сельском досуговом центре также установили новое оборудование и мебель. Капитальный ремонт удалось сделать благодаря нацпроекту “Культура”.   https://t.me/vestikbr
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