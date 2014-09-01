В Урвани обнаружен труп новорожденного

Труп новорождённого нашли сегодня в Урвани на полигоне с мусором. Подробности сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Согласно материалам уголовного дела, 23 апреля примерно в 9 часов утра на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов, расположенного за чертой сельского поселения Урвань, на конвейерной ленте по переработке указанных бытовых отходов, было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола. В области головы и шеи младенца обнаружены ранения. В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные мероприятия, назначено проведение молекулярно-генетической и иных экспертиз.