В Урухе завершается капитальный ремонт памятника жителям села, погибшим в годы Великой Отечественной. Монумент находится во дворе второй школы. Создали его около полувека назад. За это время здесь неоднократно делали косметический ремонт, а вот капитального не было.
К восстановительным работам приступили в июне в рамках федеральной программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Специалисты облицевали стены гранитом, обновили имена героев, а на территории поменяли брусчатку… По данным местной администрации, всего в Лескенском районе пять воинских захоронений.
В прошлом году удалось обустроить три братские могилы в Хатуее, Озреке и Втором Лескене. В планах – отреставрировать памятники в Аргудане и Анзорее.
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