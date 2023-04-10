В Урожайном начался капитальный ремонт единственной школы в селе

Инженерные сети пришли в негодность, деревянные окна и полы рассохлись, шифер износился, а стены местами даже треснули… 40 лет назад в Урожайном построили трехэтажную школу на 450 человек. За эти годы здесь отучились несколько поколений селян. И вот пришла пора здание ремонтировать.
Кровлю и окна обновили в 2021-м на внебюджетные средства по распоряжению Главы Кабардино-Балкарии. Жители обратились к Казбеку Кокову во время очередной поездки руководителя республики в Терский район. А само учреждение включили в региональную программу модернизации школьных систем образования. К работам приступили в середине февраля этого года.
Красить станут и внутри, но до этого еще далеко. Со стен нужно снять штукатурку, удалить старый кафель и заменить все коммуникации. В спортзале уже установили металлопластиковые окна, сохраняющие тепло. Пол будет с покрытием, предотвращающим скольжение... Ежедневно в здании трудятся три десятка человек. Половина – в соседнем блоке. Это здание построили в середине 60-х и теперь вдохнули в него новую жизнь...
Здесь уже завершили стяжку полов и отделку стен. Пока позволяет погода, рабочие меняют кровлю. Со дня на день начнут укладывать напольное покрытие. Когда закончат ремонт, завезут новую мебель и оргтехнику. На это из республиканского бюджета направили больше семи миллионов рублей. В целом же капитальное восстановление оценили примерно в 40 миллионов. Ожидается, что уже в сентябре модернизированная школа заработает.
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