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В урочище «Красный Гедуко» прошли всероссийские соревнования по дистанционным конным пробегам

В урочище «Красный Гедуко» прошли всероссийские соревнования по дистанционным конным пробегам

02.05.2023 | 16:58
Конноспортивный праздник в урочище Гедуко продолжается. Начало ему было положено в феврале. С тех пор это уже третьи состязания по дистанционным пробегам. Москвичка Мия Попова второй раз приезжает сюда, чтобы пройти дистанцию «80 километров». Рядом с ней отец – 4-кратный олимпийский чемпион Александр Попов. Свою лошадь Бинди на гедукских трассах Ксения Быкова из Москвы экзаменует не первый раз. На этот раз вышли на 100-километровую дистанцию. Александр Форсюк со Ставрополья доволен организацией турнира и атмосферой на площадке. Он только что вернулся с первого круга 80-километровки. Прямо на старте и в ходе пробега каждая лошадь проходит ветеринарный осмотр. Для этого создали специальный коридор. Здесь определяют температуру, есть ли хромота и другие повреждения, нормально ли работает сердце. А в судейской следят, чтобы не было нарушений при прохождении трассы. Трасса проходила по усложненному рельефу –грунтовым дорогам вдоль лесов и полей – с различным перепадом высот. Местность в урочище подходящая для крупных соревнований, утверждают организаторы и в перспективе претендуют на получение постоянного статуса всероссийского чемпионата. По итогам дня определились победители. На 80-ти километрах лидировала Ирина Тимченко из Кабардино-Балкарии. Первая в ста километрах – москвичка Оксана Устенко. На самом длинном отрезке победила Дарья Непрынцева из столицы страны. На 120-ти километрах она же установила рекорд средней скорости.   https://t.me/vestikbr
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