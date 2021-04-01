В Урочище Хаймаша проводят интернет





В Урочище Хаймаша на тысячах гектаров отгонных пастбищ появится интернет. Поручение обеспечить урочище доступом к сети, Глава республики дал летом прошлого года. Чтобы во время отгона животных фермеры не оставались без связи с внешним миром и даже за сотни километров от населенных пунктов могли получить квалифицированную помощь. Сейчас специалисты уже завершили работу по подведению оптоволоконных линий к штабу, а если конкретнее – к культурно-досуговому центру – ДК «Нарт». Отсюда гораздо легче будет со временем проложить линии и к другим местам, где на несколько недель, а то и месяцев остаются фермеры. Сумма затрат на работы составила порядка 780 тысяч рублей. Это средства федерального бюджета. Одной из первых к интернету планируют подключить амбулаторию. К началу пастбищного сезона, – а это уже в мае, – сюда поступят лекарственные препараты и медикаменты.