В Управлении Росреестра по КБР прошла пресс-конференция





Изменения в законодательстве в сфере учета и регистрации недвижимости обсудили на пресс-конференции в Управлении Росреестра по КБР. Эксперты рассказали о том, что нового привнесено в сферу кадастровой деятельности, как получить аналитическую информацию о недвижимости, как изменился порядок учетно-регистрационных действий и в чём законодатели пошли навстречу собственникам недвижимости. А еще эксперты напомнили о развитии электронных сервисов и запрете на перепродажу сведений о недвижимости посредством сайтов двойников. С этого года в силу вступил ряд законов, но у жителей нередко возникают вопросы по их соблюдению. На пресс-конференции отметили, что теперь при проведении кадастровых работ местоположение границы участка можно согласовывать в электронном виде. А кадастровый инженер на основании договора подряда имеет право подавать документы регистрацию. Кроме того, любое заинтересованное лицо может получить аналитическую информацию по объекту недвижимости. Для заключения сделки с органами власти и местного самоуправления гражданину теперь не требуется электронная подпись. Сокращены сроки регистрации договоров участия в долевом строительстве. Больше не нужно нотариально удостоверять сделок по отчуждению долей при изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд. Росреестр также обязан уведомлять жителей о погашении регистрационной записи об ипотеке. С 1 сентября в силу вступил федеральный закон о гаражной амнистии. Воспользоваться ею могут не только владельцы гаражей, но и их покупатели. Причем без уплаты госпошлины. Расширены полномочия власти по изменению сведений в госреестр недвижимости. Необходимость такой информации возникает при возмещении убытков или ограничении прав на землю, согласовании местоположения границ участков, изъятии их для госнужд, отметили эксперты. На брифинге также рассказали о возможностях электронных сервисов Росреестра.