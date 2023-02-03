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В управлении Федеральной службы судебных приставов по КБР подвели итоги минувшего года

В управлении Федеральной службы судебных приставов по КБР подвели итоги минувшего года

03.02.2023 | 17:27
Взыскание алиментов и невыплаченной зарплаты, обеспечение деятельности судов и другие важные вопросы… В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов рассказали журналистам об итогах минувшего года. В работе находилось больше одного миллиона ста тысяч исполнительных производств. Всего с должников взыскали почти пять миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в 2021-м. Значительная часть суммы – штрафы Госавтоинспекции. Одним из приоритетных направлений служебной деятельности Управления является восстановление нарушенных прав граждан. Так, по заработной плате взыскано свыше 8 миллионов рублей. Также увеличена сумма взысканий на содержание несовершеннолетних детей. В прошлом году она составила 322 млн рублей. По словам руководителя управления Федеральной службы судебных приставов РФ по КБР Ахмата Бауаева, за последние четыре года удалось сократить количество документов о взыскании зарплат в 16 раз. Достичь этого позволило тесное взаимодействие с прокуратурой. Рассказали журналистам и о работе Единой зоны приема граждан в Нальчике. Туда может обратиться любой житель республики независимо от того, где находится его исполнительное производство. Действует также служба помощи по телефону. Представители СМИ получили возможность задать вопросы судприставам. В завершение журналистам вручили благодарности за эффективное сотрудничество.   https://t.me/vestikbr
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