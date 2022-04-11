home
Главная
>
Новости
>
В универсальном спорткомплексе Нальчика состоялось первенство СКФО по самбо

В универсальном спорткомплексе Нальчика состоялось первенство СКФО по самбо

11.04.2022 | 15:53
Для участников окружной чемпионат по самбо – это действительно большое событие.  Свои возможности здесь демонстрируют юноши и девушки от 12 до 16 лет. Весовых категорий при этом – почти 40.  Идар Сонов – среди тех, кто представляет Кабардино-Балкарию и изо всех сил борется за победу. Он уже неоднократный победитель окружных соревнований. Галина Страпян из Владикавказа тоже была настроена на победу, но на этот раз в своей весовой категории стала лишь третьей. Федерация самбо России выбрала Кабардино-Балкарию площадкой для проведения первенства СКФО неслучайно: здесь наработали большой опыт в организации крупных соревнований… Эксперты прогнозируют: у этого вида спорта – успешное будущее. Всего за лидерство боролись около 500 спортсменов. Среди победителей во всех возрастных группах есть по несколько представителей нашей республики. Лучшие теперь отправятся на первенство России. Состязания проведут в июне в Армавире и Севастополе. Также представители Северного Кавказа, победившие в Нальчике, смогут заявить о себе в начале мая в Санкт-Петербурге – на международных соревнованиях, посвященных Дню Великой Победы.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных