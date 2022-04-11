В универсальном спорткомплексе Нальчика состоялось первенство СКФО по самбо

Для участников окружной чемпионат по самбо – это действительно большое событие. Свои возможности здесь демонстрируют юноши и девушки от 12 до 16 лет. Весовых категорий при этом – почти 40. Идар Сонов – среди тех, кто представляет Кабардино-Балкарию и изо всех сил борется за победу. Он уже неоднократный победитель окружных соревнований. Галина Страпян из Владикавказа тоже была настроена на победу, но на этот раз в своей весовой категории стала лишь третьей. Федерация самбо России выбрала Кабардино-Балкарию площадкой для проведения первенства СКФО неслучайно: здесь наработали большой опыт в организации крупных соревнований… Эксперты прогнозируют: у этого вида спорта – успешное будущее. Всего за лидерство боролись около 500 спортсменов. Среди победителей во всех возрастных группах есть по несколько представителей нашей республики. Лучшие теперь отправятся на первенство России. Состязания проведут в июне в Армавире и Севастополе. Также представители Северного Кавказа, победившие в Нальчике, смогут заявить о себе в начале мая в Санкт-Петербурге – на международных соревнованиях, посвященных Дню Великой Победы.