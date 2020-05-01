В указ Главы КБР внесены изменения о поэтапном выходе из режима самоизоляции

С 16-го мая при соблюдении всех санитарных норм по предварительной записи допускается оказание парикмахерских услуг. Открываются непродовольственные магазины с площадью торгового зала до четырёхсот квадратных метров и наличием уличного входа. При этом количество покупателей одновременно не должно превышать нормы предельной заполняемости: на одного человека отводится 4 квадратных метра. Для учреждений и фирм, деятельность которых связана с совместным пребыванием людей, обязательное условие работы – соблюдение социального дистанцирования. Обслуживать жителей разрешено только, если они в масках. Жителям республики разрешены прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе. Пока с ограничением – не более двух человек вместе либо с членами семьи. Исключение – граждане старше шестидесяти пяти лет и те, кто имеет хронические заболевания. Для них режим самоизоляции сохраняется. В магазинах и на общественном транспорте обязательно ношение масок. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничительные меры снова могут быть усилены.