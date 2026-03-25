В Уфе проходит финал Всероссийского фестиваля‑конкурса «Женское сердце России»

25.03.2026 | 09:00
В Уфе в эти дни проходит финал Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Женское сердце России». Участвуют представители всех регионов страны. Форум посетила и заместитель министра обороны, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Фестиваль организован для семей участников СВО и посвящен Году единства народов России. В рамках рабочей поездки Анна Цивилева посетила ряд объектов инфраструктуры. Вместе с Главой Башкортостана Радием Хабировым они вручили ключи от активных колясок и автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО. От имени Минобороны и Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обратилась к бойцам со словами благодарности.   https://t.me/vestikbr
