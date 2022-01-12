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В учебных заведениях Кабардино-Балкарии продолжают открывать Точки роста
В учебных заведениях Кабардино-Балкарии продолжают открывать Точки роста
12.01.2022
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16:38
В регионе их уже больше сотни. Здесь обучаются десятки тысяч детей. В канун праздников новые возможности для развития потенциала учеников получили сразу четыре школы Терского района.