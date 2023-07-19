В Тырныаузе заработали 15 новых лифтов

Еще столько же лифтов должны заработать в Эльбрусском районе в ближайшее время, сообщили в Региональном операторе капремонта. В нынешнем году подъемники меняют и в Нальчике. В столице установят полтора десятка устройств для перевозки людей.
Помимо лифтов, обновляют крыши и фасады, меняют систему отопления и водоснабжения. Большая часть зданий – это пятиэтажки 60-70-х годов постройки, которые нуждаются в реновации. Все работы, намеченные на этот год, должны завершить до начала осени.
https://t.me/vestikbr