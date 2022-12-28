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В Тырныаузе вручили Орден мужества семье старшего лейтенанта Рамазана Тебердиева

В Тырныаузе вручили Орден мужества семье старшего лейтенанта Рамазана Тебердиева

28.12.2022 | 15:55
Торжественным маршем идут юнармейцы. В руках – флаги России и Кабардино-Балкарии. В шестой школе Тырныауза собрались друзья, коллеги и родные гвардии старшего лейтенанта Рамазана Тебердиева, чтобы почтить его память. Он участвовал в специальной военной операции и в июне погиб под Лисичанском. Посмертно удостоен ордена Мужества. В торжественной обстановке награду передали семье. Рамазан Тебердиев родился в 96-м. Учился во второй школе Тырныауза. Окончил Омский автобронетанковый инженерный институт. После проходил службу в Челябинской области. Участвовал в специальной военной операции и получил медаль “За воинскую доблесть”. И вот теперь орден… Все стихи и песни в этот день звучали в его честь. Добрый, воспитанный, храбрый – так отзываются о старшем лейтенанте те, кто его знал. Участники встречи возложили цветы к мемориальной доске и почтили память Рамазана Тебердиева минутой молчания.   https://t.me/vestikbr
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