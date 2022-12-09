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В Тырныаузе восстанавливают пешеходный мост через реку Герхожан-Суу

В Тырныаузе восстанавливают пешеходный мост через реку Герхожан-Суу

09.12.2022 | 16:36
В Тырныаузе продолжают восстанавливать пешеходный мост через реку Герхожан-Суу, который несколько лет назад был разрушен селевым потоком. Та стихия обрушилась на “город ветров” в августе 2017-го... А сам мост построили еще в советское время. По нему можно было пройти от Дворца культуры к десятому детскому саду. Поблизости – большое количество многоэтажек… Конструкцию восстанавливают по распоряжению руководства республики. Средства направили из бюджета региона. На сегодня специалисты уже возвели промежуточные береговые опоры. По проекту мост будет длиной 39 метров, высотой – около трех. Строительство пешеходного моста в Тырныаузе через реку Герхожан-Суу планируют завершить к концу декабря.   https://t.me/vestikbr  
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