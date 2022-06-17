В Тырныаузе ведется капитальный ремонт дороги по улице Отарова

С просьбой помочь восстановить ее жители обратились к Главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову во время телевизионной “Прямой линии”. Ибрагим Боттаев живет в Тырныаузе 40 лет. Рассказывает: столь масштабных работ, как сегодня на ул.Отарова, не видел в городе многие десятилетия. К восстановительным работам приступили минувшей весной и на сегодня выполнили две трети намеченного. Вначале обрезали ветви деревьев вдоль улицы, вывезли строительно-бытовой мусор, демонтировали элементы, которые нужно было заменить, выровняли люки и стали формировать асфальтобетонного покрытие. По словам специалистов, гарантийный срок службы полотна – пять лет. Также в Тырныаузе капитально отремонтируют дорогу по ул.Гызыева. Сейчас там меняют водопроводные трубы. Затем займутся самой трассой. По плану завершить восстановление двух участков общей протяженностью два километра должны к началу августа.