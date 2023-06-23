В Тырныаузе в многоэтажках установили 15 новых лифтов

Ильяс Теппеев живет на шестом этаже. Инвалид первой группы. Здоровье не позволяет выходить на свежий воздух пешком, а лифт в доме не работал. Но теперь ситуация изменилась радикально: в многоэтажке установили и запустили новый подъемник. Житель Тырныауза отправился на прогулку без посторонней помощи.
Запуск лифта стал подарком и для семьи Тутовых. Живет она на пятом этаже. Мама продолжительное время болеет.
Грузоподъемность каждого лифта, установленного в многоэтажках Тырныауза, – до 400 килограммов. Разом могут проехать до пяти человек. Кнопки – с подсветкой. Еще одна особенность – голосовой помощник: он оповещает, на каком этаже остановка. Это удобно для людей с плохим зрением. Новые подъемники комфортнее прежних: кабины передвигаются быстро и тихо, внутри светло и просторно. Радость от долгожданного события с тырныаузцами разделил председатель правительства Алий Мусуков.
Для Тырныауза это первая партия. Еще 15 новых подъемников установят в ближайшей перспективе. Производят лифты в Москве на заводе с 80-летней историей. На каждую из установок действует договор технического обслуживания – раз в полгода.
Каждый такой подъемник вместе с установкой стоит более трех миллионов рублей. В нынешнем и следующем годах в Кабардино-Балкарии должны заменить около 70 непригодных лифтов в многоквартирных домах. На эти цели из республиканского бюджета уже выделено более 200 миллионов рублей.
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