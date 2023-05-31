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В Тырныаузе стартовал чемпионат по боксу памяти Ахмата Доттуева

В Тырныаузе стартовал чемпионат по боксу памяти Ахмата Доттуева

31.05.2023 | 16:00
В спорткомплексе «Геолог» – друзья, коллеги, земляки из Кенделена, родные Ахмата Доттуева. Именно здесь он работал в последние годы жизни. Интерконтинентальный чемпион мира по боксу трагически погиб 13 лет назад. В память о нем спортивное общество «Юность России» стало проводить в Тырныаузе чемпионаты. Будучи студентом, Ахмат Доттуев выступал на чемпионатах страны и международных турнирах. В 90-е его пригласили в клуб профессионального бокса «Русские звезды». Он побеждал в рейтинговых боях на рингах Москвы и зарубежных стран, завоевывая множество титулов. В республике отметили его заслуги званием «Заслуженный работник физкультуры и спорта». Имя Ахмата Доттуева и сейчас собирает представителей спортивного сообщества из разных регионов. В нынешнем турнире заявлены больше 70-ти спортсменов – мужчины и женщины – из 12-ти субъектов России. Чемпионат России по боксу пройдет в Хабаровском крае в августе. Турнир памяти Ахмата Доттуева продлится еще четыре дня.   https://t.me/vestikbr
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