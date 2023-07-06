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Реку Герхожан в Тырныаузе очищают от грязевых наслоений

Реку Герхожан в Тырныаузе очищают от грязевых наслоений

06.07.2023 | 13:43
Периодически здесь сходят селевые потоки, и наносы необходимо убирать, чтобы не было подтоплений. Сейчас рабочие очищают участок длиной 700 метров. Но не только. Они еще и углубляют дно, чтобы возможные селевые потоки могли пройти без задержек прямо в реку Баксан. Ежедневно здесь действуют с десяток машин, в том числе несколько экскаваторов. Одновременно продолжают расчищать русло основной реки, текущей по ущелью. Работы идут от села Эльбрус до Верхнего Баксана. Рассчитаны они на период с 22 по 24 год.   https://t.me/vestikbr
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