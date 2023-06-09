В Тырныаузе состоялся турнир по греко-римской борьбе памяти Расула Сабанчиева

Юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти директора спортшколы Расула Сабанчиева проходит в Тырныаузе в спорткомплексе «Геолог» уже восьмой раз. Именно здесь наставник воспитал несколько поколений борцов-«классиков». Мастер спорта СССР ушел из жизни в 2013-м при трагических обстоятельствах. А уже через год провели первый турнир в память о нем.
Турнир уже стал традиционным. В этом году в нем участвуют больше 200 спортсменов из Северо-Кавказского и Южного округов. Возраст спорменов – от 12 до 17 лет. Айрат Лиджиев приехал из Калмыкии. Греко-римской борьбой занимается не первый год. В Тырныаузе в одном из поединков добился победы.
Организовала соревнования администрация Эльбрусского района при участии близких Расула Сабанчиева. Завершатся они уже сегодня вечером.
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