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В Тырныаузе состоялся турнир по греко-римской борьбе памяти Расула Сабанчиева

В Тырныаузе состоялся турнир по греко-римской борьбе памяти Расула Сабанчиева

09.06.2023 | 16:05
Юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти директора спортшколы Расула Сабанчиева проходит в Тырныаузе в спорткомплексе «Геолог» уже восьмой раз. Именно здесь наставник воспитал несколько поколений борцов-«классиков». Мастер спорта СССР ушел из жизни в 2013-м при трагических обстоятельствах. А уже через год провели первый турнир в память о нем. Турнир уже стал традиционным. В этом году в нем участвуют больше 200 спортсменов из Северо-Кавказского и Южного округов. Возраст спорменов – от 12 до 17 лет. Айрат Лиджиев приехал из Калмыкии. Греко-римской борьбой занимается не первый год. В Тырныаузе в одном из поединков добился победы. Организовала соревнования администрация Эльбрусского района при участии близких Расула Сабанчиева. Завершатся они уже сегодня вечером.   https://t.me/vestikbr
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