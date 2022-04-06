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В Тырныаузе родители будущих выпускников сдали ЕГЭ по базовой математике

В Тырныаузе родители будущих выпускников сдали ЕГЭ по базовой математике

06.04.2022 | 16:16
Буквально на один день мамы выпускников пятой гимназии Тырныауза поменялись местами со своими детьми, чтобы понять, каково это – сдавать Единый госэкзамен? Такую акцию специально для родителей проводят по всей стране. Никаких отличий от настоящей аттестации: нужно зарегистрироваться, пройти через металлодетектор, занять место в классе. Волнение переполняет, ведь подсчет баллов тоже будет настоящий. 31 участница и две аудитории, в каждой – по два наблюдателя. За нарушение правил с экзамена удалят. Времени на работу – четыре часа. Прежде, чем мамы смогли приступить к испытанию, для них провели ознакомительный урок. В аудиториях находились и те, кто в прошлом сам был организатором ЕГЭ. Чтобы дети не переживали, и проводят вот такой пробный родительский ЕГЭ. Уже дома мамы расскажут, какая здесь обстановка и последовательность действий, что разрешено, а что нельзя делать на экзамене. Проходит всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» по инициативе Рособрнадзора каждый год. В Кабардино-Балкарии участвует каждый район и город. «Срез знаний» завершат восьмого апреля в Нальчике. Еще неделя – и подведут окончательные итоги.
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