В Тырныаузе ремонтируют местный ДК

В Тырныаузе приступили к масштабному ремонту Дворца культуры имени Кайсына Кулиева – одного из самых больших в республике.
Реконструкцию ведут по программе комплексного развития сельских территорий. Строители начали демонтажные работы. Предстоит заменить практически все инженерные системы и основательно обновить помещения – а это кабинеты, где дети занимаются в кружках, и кинозал.
Директор Дворца культуры Аминат Бауаева добавила, что в ДК обязательно сохранят настоящее произведение искусства – мозаичное панно на стене на исторические темы.
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