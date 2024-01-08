В Тырныаузе реконструируют парк «Солнышко»

В 22-м году местные жители путем голосования выбрали этот парк для благоустройства. На выделенные деньги заменили систему освещения и коммуникации, отремонтировали фонтан, уложили брусчатку, установили новые горки. При этом удалось сохранить деревья, которые были высажены еще при открытии в конце 60-х. За счет муниципальных средств купили саженцы.
Сейчас в дирекции парка готовят документы, чтобы попасть в программу развития сельских территорий. Надеются таким образом обновить аттракционы… Добавим, что это место отдыха очень популярно у горожан. Сейчас в Тырныаузе живут около 20 тысяч людей, треть из них – дети.
