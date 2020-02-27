В Тырныаузе разводят рыбу элитных пород


На одном из крупных рыбоводческих предприятий Северного Кавказа сегодня выращивают семь видов рыбы осетровых пород и два вида форели – радужную и французскую. Три года назад, с получением первой партии икры маточного поголовья, запустили рабочий процесс. За это время получено до 500 килограммов икры. Часть из них заложили в инкубатор. Процесс производства на предприятии ведется с учетом новейших технологий с применением бассейнового метода с прямоточной подачей воды. Цикл замкнутый – от живой икринки до взрослой особи. Современное оборудование обеспечивает цеха теплом, кондиционированием и вентиляцией.
В перспективе рыбоводы планируют значительно расширить производство. Рассчитывают наладить переработку черной и редкой белой икры, которою дают осетры-альбиносы. При выходе на полную мощность предполагают производить в год около 50 тонн осетровой рыбы и больше трех с лишним тонн икры.

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27.02 Rybzavod
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В Тырныаузе разводят рыбу элитных пород

На одном из крупных рыбоводческих предприятий Северного Кавказа сегодня выращивают семь видов рыбы осетровых пород и два вида форели – …

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