В Тырныаузе провели вечер памяти Валерия Мухамедовича Кокова





«Сердце, отданное людям» — так назвали в Эльбрусском муниципальном районе вечер-портрет, подготовленный к 80-летию со дня рождения первого президента КБР Валерия Кокова. Он прошел во Дворце культуры им. Кайсына Кулиева в Тырныаузе. участие известные общественные деятели Кабардино-Балкарии, соратники Валерия Мухамедовича. О жизни и политической карьере первого Президента КБР рассказывают выставки, фильмы, литературно-музыкальные композиции. Гости вечера вспоминают слова и поступки Валерия Кокова. Человек уходит, но остается память: о его делах, дружбе, высказываниях. Поделиться своими воспоминаниями о мудром руководителе и выдающемся государственном деятеле на встречу пришли его друзья и соратники – уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов, президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков, руководитель Общественного совета при Парламенте КБР Ильяс Бечелов. Они работали и тесно общались с Валерием Мухамедовичем. Родившийся в Тырныаузе, Коков никогда не забывал эту землю. Он сделал все для полной реабилитации балкарского народа, отметил Ильяс Бечелов. Кроме того, именно первый Президент Кабардино-Балкарии инициировал целый пакет законов, направленных на социальную поддержку жителей республики. В самый драматичный период современной истории, когда происходила трансформация государственной системы России, Валерий Коков сделал все, чтобы не допустить в Кабардино-Балкарии вооруженного противоборства, как это происходило в некоторых других регионах. Признанный общенациональный лидер, дипломат, чуткий и отзывчивый человек, ответственный руководитель. Он мог и словом, и делом повести за собой, объединить и сплотить народы. К Кокову прислушивались и на федеральном уровне. Он был заместителем председателя Совета Федерации. Жизнь Валерия Мухамедовича – это биография его родной Кабардино-Балкарии. Все этапы развития они проходили вместе – республика и ее первый президент.