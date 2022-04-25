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В Тырныаузе прошла акция «Часовой у Знамени Победы»

В Тырныаузе прошла акция «Часовой у Знамени Победы»

25.04.2022 | 16:22
В Тырныаузе прошла акция «Часовой у Знамени Победы», которую традиционно посвящают окончанию Великой Отечественной. В этом году горожане поддержали и всероссийский проект «ZаНаших». Вот уже больше 10 лет в Эльбрусском районе всем общеобразовательным учреждениям поочередно передают копию Знамени Победы, и учащиеся несут «Вахту памяти». Всего в ней обычно задействованы около трех тысяч человек, в том числе кадеты и юнармейцы. На этот раз в торжественной обстановке символ вручили ученикам третьей школы Тырныауза. Также жители Эльбрусского района развернули георгиевскую ленту в форме буквы Z, тем самым выразив свою поддержку Вооруженным силам России.
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