В Тырныаузе прошла акция «Часовой у Знамени Победы», которую традиционно посвящают окончанию Великой Отечественной. В этом году горожане поддержали и всероссийский проект «ZаНаших». Вот уже больше 10 лет в Эльбрусском районе всем общеобразовательным учреждениям поочередно передают копию Знамени Победы, и учащиеся несут «Вахту памяти». Всего в ней обычно задействованы около трех тысяч человек, в том числе кадеты и юнармейцы. На этот раз в торжественной обстановке символ вручили ученикам третьей школы Тырныауза. Также жители Эльбрусского района развернули георгиевскую ленту в форме буквы Z, тем самым выразив свою поддержку Вооруженным силам России.