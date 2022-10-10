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В Тырныаузе прошел турнир по карате, посвященный памяти погибших сотрудников органов внутренних дел

В Тырныаузе прошел турнир по карате, посвященный памяти погибших сотрудников органов внутренних дел

10.10.2022 | 16:20
Турнир памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, прошел в Эльбрусском районе уже в седьмой раз. В нынешних соревнованиях участвовали дети от шести до 13 лет. Их разделили на несколько возрастных категорий. Поддержать спортсменов пришли болельщики – родные и друзья. На таких турнирах, как в Тырныаузе, могут пробовать силы и новички, тем самым готовясь к более масштабным первенствам, говорят в Федерации карате Кабардино-Балкарии. Здесь будущие мастера восточных единоборств учатся работать над собой и побеждать. В этом году свои наработки демонстрировали хозяева татами, а также каратисты из Ставропольского края, Калмыкии и Крыма. Помимо физической подготовки и развития навыков самообороны, карате несет в себе и интеллектуальную нагрузку, отмечают тренеры, ведь у представителей этого вида спорта – особая философия, предполагающая полное единство тела, намерений и души. Именно оно и помогает обрести внутреннюю гармонию. Среди организаторов турнира – администрация Эльбрусского района и местный отдел полиции. Своей задачей они видят привести в спортивные секции как можно больше детей.   https://t.me/vestikbr
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