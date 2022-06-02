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В Тырныаузе проходит турнир по боксу памяти чемпиона мира Ахмата Доттуева

В Тырныаузе проходит турнир по боксу памяти чемпиона мира Ахмата Доттуева

02.06.2022 | 17:20
Интерконтинентальный чемпион мира Ахмат Доттуев трагически погиб 12 лет назад. Именно здесь, в спорткомплексе «Геолог», где проходит турнир его памяти, он работал в последние годы жизни. В зале собрались сотни зрителей, среди которых друзья, коллеги, земляки из Кенделена, родные и близкие. Будучи студентом, Ахмат Доттуев выступал на чемпионатах страны и международных турнирах среди взрослых. В 90-е его пригласили в клуб профессионального бокса «Русские звезды». Он побеждал в рейтинговых боях на рингах Москвы, Румынии, Финляндии и завоевал множество чемпионских титулов. Республика отметила его заслуги званием “Заслуженный работник физкультуры и спорта”. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Юг России является традиционным и надежным поставщиком спортсменов высокого класса в сборную страны. Не станет исключением и это поколение молодых боксеров, надеются тренеры. Уже сейчас на ринге выступают настоящие мастера кожаной перчатки. Все они-классом не ниже первого разряда. География участников расширяется с каждым годом. Москва, Севастополь, Центральная Россия, регионы Южного и Северо-Кавказского округов. Помимо заветных медалей, лидеры получат и почетное звание “Мастер спорта”. Роберт Медзерьянц из Северной Осетии – победитель прошлогоднего турнира и обладатель такого титула. В Тырныауз вернулся, чтобы совершенствовать свое мастерство. Бои на ринге в "Геологе" будут проходить ежедневно по четвертое июня. В этот день состоятся финальные поединки. Станет известно, кто победил из более чем ста участников.
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