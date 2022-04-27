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В Тырныаузе приступили к реализации проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрама

В Тырныаузе приступили к реализации проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрама

27.04.2022 | 17:09
До начала добычи руды, в которой содержится особо ценный вольфрам, – всего два года. Сейчас здесь строят один из ключевых объектов – дорогу по направлению к обогатительной фабрике. 11 с лишним километров серпантина. Начинается при въезде в Тырныауз и поднимается вверх. Один из участков пришлось создавать заново: трассу советских времен подземные воды практически размыли. Уже в июне по этой дороге должны завозить технику, чтобы приступить к строительству самих промышленных площадок. Дорожное покрытие – смесь из гравия, песка и щебня. Специалисты говорят: благодаря ему большегрузы не будут скользить, особенно в гололед. Серпантин защищают и от воздействия других природных факторов. Впереди строительство линий электропередачи, газо- и водопровода. На самой обогатительной фабрике сейчас ищут возможности, чтобы установить отечественное оборудование. Открытие Эльбрусского горнорудного комбината позволит создать около тысячи рабочих мест. Первую партию руды здесь намерены получить в начале 2024-го. В год планируют добывать полтора миллиона тонн и полностью обеспечить рынок страны вольфрамом. Его используют в оборонной промышленности, машиностроении и производстве станков.
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