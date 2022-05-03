В Тырныаузе приступили к капитальному ремонту центральной библиотеки

По национальному проекту «Культура» в Тырныаузе начали капитальный ремонт центральной библиотеки. На восстановление направят 10 миллионов рублей. В результате должно появиться новое современное учреждение культуры, считают в самой библиотеке. Ремонт включает в себя отделку стен и замену полов. Также преобразится фасад. Для людей с ограниченными возможностями установят пандус при входе. Благоустроят и участки вокруг здания… К реконструкции приступили в середине апреля. Завершить ее планируют к концу первого полугодия.