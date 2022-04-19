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В Тырныаузе появится новый сквер

В Тырныаузе появится новый сквер

19.04.2022 | 22:51
В Тырныаузе в этом году появится новый сквер. Площадку для него выбрали сами жители. В прошлом году они участвовали в онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства. Мини-парк создадут в центре города, рядом с первым лицеем. К работам подрядчики приступили неделю назад. Проводят их по нацпроекту «Жилье и городская среда». С территории уже убрали высохшие деревья, мусор, демонтировали старый асфальт. В ближайшее время начнут наносить новое покрытие. Здесь же установят скамейки, урны, фонари. Территорию оборудуют камерами видеонаблюдения. Новый сквер обойдется госказне в пять миллионов рублей.
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