В Тырныаузе построят ФОК для тренировок сборных команд России в условиях высокогорья

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят в Тырныаузе для проведения тренировок сборными командами страны по различным видам спорта. Проект спортивно-оздоровительного комплекса включает несколько спортивных зон, в том числе универсальный зал для игровых видов спорта со зрительскими трибунами, зал тяжелой атлетики, тренажерный зал и пятидесятиметровый плавательный бассейн. «Реализация проекта позволит создать на территории республики спортивную базу для сборных команд в условиях высокогорья", - уточнил министр спорта КБР Ислам Хасанов.