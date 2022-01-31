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В Тырныаузе построят ФОК для тренировок сборных команд России в условиях высокогорья

В Тырныаузе построят ФОК для тренировок сборных команд России в условиях высокогорья

31.01.2022 | 13:38
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят в Тырныаузе для проведения тренировок сборными командами страны по различным видам спорта. Проект спортивно-оздоровительного комплекса включает несколько спортивных зон, в том числе универсальный зал для игровых видов спорта со зрительскими трибунами, зал тяжелой атлетики, тренажерный зал и пятидесятиметровый плавательный бассейн. «Реализация проекта позволит создать на территории республики спортивную базу для сборных команд в условиях высокогорья", - уточнил министр спорта КБР Ислам Хасанов.
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