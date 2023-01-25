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В Тырныаузе построили шесть новых модульных котельных

В Тырныаузе построили шесть новых модульных котельных

25.01.2023 | 16:39
В Тырныаузе построили шесть новых модульных котельных. Они обогревают часть детсадов и школ города. Отметим, что на эти цели из республиканского бюджета направили 12 миллионов рублей. Для детского сада “Сказка” в Тырныаузе эта зима – сказочно теплая. Почти три десятилетия здесь были проблемы с отоплением. К началу сезона холодов все поменялось: в Тырныаузе теперь действуют шесть новых модульных котельных. И обогревают они часть образовательных учреждений города. На строительство модульных котельных из республиканского бюджета направили 12 миллионов рублей. Чтобы системы работали исправно, в каждом учреждении заменили внутренние коммуникации. Следить за работой котельной, по словам специалистов, несложно: справится человек, который прошел инструктаж. Практически все автоматизировано. А регулируют температуру с помощью нескольких датчиков. Если же случится поломка, устранить ее смогут быстро. Это крайне важно для учреждений, где длительное время находятся дети.   https://t.me/vestikbr
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